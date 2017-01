Sabato 7 Gennaio 2017, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:52

Viabilità Italia, prosegue nel monitoraggio: preannunciate precipitazioni a carattere nevoso. Il consiglio è di mettersi in viaggio nelle zone interessate dalle intense nevicate solo se strettamente necessario e montare i pneumatici invernali o avere disponibili le catene a bordo.Come ieri, le precipitazioni interessano l’intera dorsale adriatica, anche a quote basse, e la Sicilia. Codice rosso per la autostrada A14 nel tratto compreso tra Valvibrata e Termoli, con accumulo dei mezzi pesanti tra Loreto e Civitanova Marche, e nel tratto compreso tra Trani e Taranto, per la autostrada A25 nel tratto compreso tra Sulmona ed innesto A/14. In Sicilia la autostrada A18 risulta chiusa nel tratto compreso tra Acireale e Giarre, per incidente al Km 61 in direzione Messina, con deviazione del traffico lungo la statale 114. Continuano, pertanto, i filtri ai caselli autostradali intermedi da parte delle forze di polizia per evitare l’afflusso dei mezzi pesanti e di tutti i restanti veicoli sprovvisti dei dispostivi idonei alla circolazione sul manto stradale innevato. Tutti i mezzi operativi sono in azione da giovedì senza sosta per pulire il manto stradale.Il prefetto di Bari ha emanato l’ordinanza (prot. n. 1100/Prot.Civ/2017) che vieta la circolazione a tutti i mezzi pesanti, senza catene o pneumatici da neve, su tutte le strade statali e provinciali fino a cessate esigenze. È inoltre interdetta la circolazione dei mezzi privati sulle seguenti strade statali anche se muniti di pneumatici da neve o catene: SS. 96 nel tratto Altamura- Palo del Colle, SS 100 nel tratto Sammichele di Bari- Gioia del Colle, S.P. 18, S.P. 235 e S.P 236 nel tratto Cassano Murge- Jesce, fino a cessate esigenze.Il prefetto di Potenza ha emanato un’altra ordinanza (prot. n. 0000541 del 05.01.2017) con divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli commerciali con massa a pieno carico superiore alle 7.5t, dalle ore 00.01 del giorno sabato 07 gennaio 2017 fino alle ore 24.00, divieto che interessa tutte le strade statali e provinciali di quella provincia, con esclusione del tratto lucano dell’Autostrada A3. Analogo provvedimento è stato adottato dal prefetto di Matera (con prot. n. 387/12A.10/Area I^/f.95/17 del 05.01.2017): divieto di circolazione per i veicoli per trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7.5t, da mezzanotte del 6 gennaio 2017 fino a mezzanotte di oggi per le seguenti arterie:S.S. 407 Scalo Grassano, tratto km 42/km 25;S.S. 7 direzione Taranto;S.S. 7 raccordo Basentana;S.S. 655 sino al confine Potenza;S.S. 99 limite provincia di Bari;S.P. 3 tratto Km 0/Km 10:S.P. 1 Miglionico – Tre Cancelli;ùS.P. 271 per Santeramo in Colle;S.P. 78 Matera/Ginosa – Telespazio;S.P. 6 Matera/Gravina – Picciano;S.P. 8 Matera/Grassano.Simili ordinanze sono in vigore nel territorio della prefettura di Campobasso ed Isernia con divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i mezzi aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7.5t, dalle ore 22 di ieri fino alle ore 09 di domani, domenica 8, ad esclusione di mezzi che trasportano derrate alimentari, merci deperibili e di prima necessità; sono altresì esentati i mezzi di servizio, di soccorso e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti.Con riferimento alle strade statali in gestione Anas, a causa delle intense nevicate è chiusa in Abruzzo la statale 17 dal km 107 al km 149, in Molise la SS 87 dal km 146 al km 180, la SS 212, in Puglia la SS 10 dal Km 30 al Km 44, la SS 7 dal Km 590 al Km 595, in Sicilia la statale 113 dal Km 6 al km 11, la SS 575 dal 0 km 14, la SS 289 dal km 18 al Km 53, la SS 120 dal Km 100 al Km 156, la SS 117 dal Km 17 al Km 40, la SS 643 dal 0 al Km 23.In relazione all’ondata di maltempo, Rete Ferroviaria Italiana ha già attivato il Piano Neve e Gelo. Sulla linea Puglia-Basilicata, si segnala:-Linea Foggia - Potenza: soppressione treni come da piano neve.-Linea Barletta - Spinazzola: circolazione sospesa.-Linea Campobasso Venafro: traffico sospeso. Attivato servizio sostitutivo.- Stazione di Bari Centrale: Traffico fortemente rallentato. Soppressione di alcuni treni come da piano neve. –Regione Abruzzo, si segnala:-Linea Pescara-Sulmona: dalle ore 5 soppressione treni come da piano neve.Regione SICILIA, si segnala:-Linea Palermo-Roccapalumba-Catania: dalle ore 3.50 interruzione linea da Roccapalumba a Vallelunga.-Linea Palermo-Agrigento: soppressione treni come da piano neve. sospesa fino alle ore 13,00.- Linea Messina-Catania: dalle ore 10 sta riprendendo gradualmente la circolazione.