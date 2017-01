Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:05

Quattordici ore bloccati sull'autostrada: è stata questa l'odissea dei passeggeri del volocostretti ad atterrare a Lamezia Terme per la neve e a salire sull'autobus per raggiungere il capoluogo pugliese.In unapubblicata su Facebook dadi Conversano, in provincia di Bari, il viaggio e le peripezie che hanno coinvolto cento passeggeri sono raccontati nei minimi particolari. Dal momento in cui i passeggeri sono atterrati (ore 20.45 di sabato 7 gennaio) in Calabria è iniziata una notte drammatica. Fatti salire su due pullman, sono arrivati in autostrada, ma sono rimasti bloccati per ore perché era impossibile procedere a causa di neve e ghiaccio.Per i passeggeri è stata dunque una notte al freddo. Conte spiega: "Nonostante le chiamate a polizia, carabinieri, protezione civile e persino al presidente Emiliano nessuno risponde alla richiesta di aiuto".