I voucher? Prima li criticano e poi li utilizzano. Come fa la Cgil, promotrice del referendum sull’abolizione del Jobs act e dei voucher. Ma è anche lo stesso stile di sindaci della sinistra “rivoluzionaria” come Luigi De Magistris, a Napoli, tra i promotori della raccolta firme contro le leggi sul lavoro, e della nouvelle vague grillina come Chiara Appendino, a Torino, espressione di quel movimento che bolla i ticket per il pagamento del lavoro occasionale come «legalizzazione del lavoro nero». In pratica sono gli stessi che, qualora la Corte costituzionale dovesse ammettere i referendum l’undici gennaio prossimo, sarebbero costretti a dismettere i panni di utilizzatori occulti di voucher per indossare i panni degli oppositori ideologici. E predicare, piazza per piazza, di cancellare proprio quei voucher che Susanna Camusso equipara ai «pizzini» di ben altri codici civili. Il fatto: la Spi-Cgil di Bologna e dell’Emilia Romagna, il potente sindacato pensionati, paga i propri lavoratori occasionali, e sono cinquanta, con gli odiatissimi voucher recitando, in pratica, la giaculatoria della doppiezza «fate quel che dico ma non fate quel che faccio».«E meno male che questa notizia è uscita adesso, perchè se fosse stata pubblicata durante l’eventuale campagna referendaria sul Jobs act avremmo fatta molta fatica a spiegarla alla gente...» confessa al Corriere di Bologna un autorevole dirigente emiliano della Cgil costretto ad ammettere la palese contraddizione tra il comportamento reale e la battaglia ideologica diretta ad abolire questa alternativa contrattuale. E quando sono state richieste spiegazioni ai vertici dello Spi-Cgil di Bologna, il segretario regionale Bruno Pizzica ha prima detto che i volontari del sindacato venivano pagati con «i buoni pasto» ma poi ha dovuto rettificare ed ammettere: «È vero, anche noi utilizziamo i voucher anche se continuano a non piacerci. Lo facciamo perché non abbiamo alternative». Fermo restando, dicono i responsabili Cgil emiliani, che dal livello nazionale «consigliano di non utilizzare i voucher», è sempre meglio ricorrere a questi strumenti per fare comunque una «operazione legale e trasparente» rispetto a pagamenti in nero o con ticket di buoni pasto.Rassegnati, ma solo per finzione ideologica, all’utilizzo di uno strumento contrattuale che vorrebbero abolire, questi stessi sindacalisti emiliani erano stati messi in guardia proprio dai ricercatori dell’Ires (il braccio scientifico della Cgil) con i risultati di una ricerca sul mondo dei «voucherizzati» in Emilia-Romagna: 162mila precari, donne, giovani e migranti, ostaggi di un mondo nel quale «succede veramente di tutto» ha certificato, dati della ricerca alla mano, il segretario regionale della Cgil, Vincenzo Colla. E dire che era stata proprio la Cgil dell’Emilia Romagna a denunciare quelle valanghe di voucher fatte precipitare sul mondo del lavoro dalle grandi catene della distribuzione, con la sostituzione dei lavoratori in sciopero con occupati «alla giornata». Nel mirino del sindacato finirono Brico Center e Sisal che, secondo la denuncia, avevano sostituito i lavoratori «più tutelati» con uno strumento pur legale ma del tutto privo di ogni garanzia. Di qui, secondo loro, la progressiva scomparsa dei lavoratori con contratto a termine sostituiti da quelli garantiti solo con un voucher. Oppure quella storia dei lavoratori in sciopero alla catena Flunch GrandEmilia che, protestando contro il licenziamento di 34 colleghi, si videro sostituiti da lavoratori pagati a voucher con la denuncia successiva di Cgil, Cisl e Uil per presunte minacce subìte dagli stessi dipendenti in sciopero.Ma le due storie dei sindaci che predicano contro gli odiati buoni-lavoro e poi li utilizzano sono ancor di più metafora della doppiezza. Napoli, marzo 2016: la giunta presieduta da De Magistris delibera di aderire ufficialmente al referendum Cgil contro il Jobs act e l’utilizzo dei voucher. Napoli, dicembre 2016: il Comune aderisce al bando della Regione che seleziona lavoratori disposti a prestazioni retribuite con voucher. Anche l’assessore napoletano, Enrico Panini, estrazione Cgil emiliana, ricorre alla stessa giustificazione dei sindacalisti bolognesi: «Non condividiamo lo strumento dei voucher ma non priviamo i nostri concittadini di una opportunità di contributo economico». Siamo contro ma, alla fine, i voucher li utilizziamo. Ancor più plateale l’iniziativa della sindaca di Torino, Chiara Appendino, con l’uso dei voucher lavoro per pagare i mediatori linguistici dell’ufficio immigrazione. Cinquecento ore con retribuzione netta massima di 3750 euro pagati con voucher da 10 euro lordi per ogni ore, per una somma netta di 7,5 euro all’ora». Sarà che la sindaca era un pò «costretta» ad utilizzare un finanziamento della Compagnia San Paolo, partner del comune nel progetto “giovani per l’integrazione” conquistato dal suo predecessore Piero Fassino, ma fatto è che la bocconiana grillina ha ampiamente eluso quella invettiva del blog del Movimento sui buono-lavoro come possibilità di «sfruttamento, precariato spinto e serie tutele». Ma i sindaci saranno anche in piazza se si dovesse votare per il referendum?