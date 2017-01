Allarme sbarchi, il piano per la Libia

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 09:29

ROMA La dichiarazione d'appoggio dell'Unione Europea alla nuova strategia dell'Italia sui migranti (espulsioni efficaci e rimpatri), arriva Via Twitter e porta la firma del Commissario UE agli Affari interni e all'immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos. «Ho accolto favorevolmente e sostengo con forza l'ampia strategia politica del ministro Minniti sulle migrazioni. La settimana prossima sarò a Roma per incontrarlo». Per la precisione, Avramopoulos incontrerà il nostro ministro dell'Interno giovedì.L'Italia potrà illustrare le iniziative per incrementare le procedure d'espulsione e soprattutto portarle a effetto, anche attraverso i rimpatri, poi incalzare la Commissione a far valere gli accordi sottoscritti da tutti i Paesi della UE riguardo alla ricollocazione dei richiedenti asilo (rimasta al palo per le resistenze soprattutto dei Paesi dell'Est sostenuti dall'Austria) e rilanciare la riforma delle regole di Dublino riguardo alla concessione dello status di rifugiato politico.Attualmente, i Trattati prevedono che i migranti debbano fare richiesta al primo paese di approdo, non a quello di destinazione finale (in Italia e Grecia, invece che in Germania e nel Nord Europa). Agli occhi della UE l'Italia è troppo tollerante, anche se Avramopoulos ha annunciato la sospensione della procedura d'infrazione verso Italia e Grecia riguardo all'obbligo dell'identificazione tramite impronte digitali dei nuovi arrivati (ormai tocca una percentuale di quasi il 100 per cento).