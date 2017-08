Spagna, attrice twitta gli attimi di terrore da un ristorante della Rambla: «Nascosta in un congelatore»

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:26

La corsa verso la porta di quel ristorante, la fuga e un freezer come nascondiglio. Sono stati attimi di paura quelli vissuti dall'attrice inglese Laila Rouass, 46 anni, che si trovava sulla Rambla quando un attentatore alla guida di un furgoncino ha iniziato a falciare i pedoni.La donna, che era in vacanza a Barcellona da lunedì con la figlia Inez Khan, 10 anni, si stava godendo un pomeriggio sulla via principale della città catalana quando ha visto il van impazzito investire le persone. In preda al panico Laila si è precipitata all'interno di un ristorante, si è infilata dentro un congelatore e, poco dopo, ha iniziato a raccontare la sua drammatica esperienza sui social. «Sono nel bel mezzo di un attacco terroristico - ha scritto su Twitter - Mi sono nascosta nel freezer di un ristorante. È successo tutto così velocemente. Sto pregando per la sicurezza di tutti». Poco dopo l'attrice è tornata a documentare quello che stava accadendo intorno a lei: «Ho sentito degli spari. La polizia sta correndo in strada in cerca di qualcuno». E ancora pochi minuti dopo: «Sono venuta a sapere che uno dei sospetti è stato ucciso».Alle 20.41 Laila è riuscita a lasciare il ristorante e ha pubblicato un filmato di un elicottero che sorvolava la Rambla. «Grazie a tutto lo staff del ristorante per aver mantenuto la calma e averci tenuti al sicuro. Ti amo Barcellona».L'attrice, legata sentimentalmente al giocatore di biliardo professionista Ronnie O'Sullivan, è famosa per aver partecipato al programma televisivo “Strictly Come Dancing” nel 2009 e per essere uno dei volti delle serie tv Women's Footballers, Family Affairs, Primeval, Spooks e Hollyoaks e Holby City. Adesso sta girando la serie Safe per Netflix.