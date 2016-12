Baghdad, doppio attacco kamikaze al mercato: 28 morti

I miliziani del sedicente Stato Islamico (Is) hanno rivendicato un duplice attentato kamikaze di questa mattina in un mercato nel quartiere di Sirnak in centro a Baghdad, costato la vita ad almeno 28 persone, mentre altre 53 sono state ferite. In base a quanto si legge sul sito dell'agenzia di stampa del gruppo jihadista Amaq, l'obiettivo degli attentatori era quello di colpire i musulmani sciiti, che l'Is ritiene apostati. Numerosi sono gli attacchi condotti dall'Is in Iraq, anche contro obiettivi civili. Le azioni si sono intensificate da quando, il 17 ottobre, Baghdad ha lanciato un'offensiva militare per riprendere il controllo di Mosul, dal giugno del 2014 roccaforte jihadista nell'Iraq settentrionale. Giovedì l'operazione è entrata nella fase due.

Sabato 31 Dicembre 2016, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA