Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 16:30

Unaè statadopo aver preso adue bambine, che non riuscivano a memorizzare una coreografia adeguatamente per il loro. L'incidente è avvenuto pochi giorni prima di Natale, a, provincia dimostrano le due bambine, di età compresa tra quattro e cinque anni, che prendono parte alla danza, per il loro spettacolo annuale di Natale. Tuttavia, le bambine hanno problemi a memorizzare la routine di danza, che coinvolge metà del gruppo, in piedi.La loro maestra impaziente, il cui nome non è stato diffuso, tira le due ragazze per i capelli e le mette da parte, le schiaffeggia e calcia, come punizione per la loro scarsa coordinazione. Le bambine hanno poi raccontato alle loro famiglie dell'abuso, che hanno chiesto di vedere in filmati.Ci deve essere almeno un altro insegnante in classe, al momento dell'incidente, ma non è intervenuto nessuno.I genitori hanno dnunciato la scuola per danni. L'educatrice è stata licenziata poco dopo, e la scuola materna sta negoziando con i genitori una compensazione per l'esperienza traumatica.