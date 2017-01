Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 22:47

In Messico è nato un bimbo con due teste. La notizia è apparsa sul sito del Mirror La madre e il bimbo nato con 2 teste stanno bene. Ovviamente, i 3 dovranno trascorrere qualche altro giorno in ospedale per accertamenti. I medici hanno affermato che stanno studiando un piano per rendere migliore la vita del piccolo. Il parto anomalo è avvenuto a Ciudad Juarez, nello stato messicano del Chihuahua.Non si sa ancora se il padre e la madre sapessero che il bambino sarebbe nato con 2 teste. Il filmato mostra il neonato con il pannolino, che piange tra le braccia di un dottore. La donna messicana ha partorito recentemente. L'anno scorso è avvenuto un episodio simile, anche se il bambino con 2 teste aveva 4 braccia e gambe.Sta di fatto, comunque, che i parenti hanno subito diffuso in rete foto e video del bimbo.