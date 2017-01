Goodbye Obama, da Beyonce a De Niro: parata di star per la festa d'addio alla Casa Bianca

Parata di star per la festa d'addio di Barack e Michelle Obama alla Casa Bianca. Il portavoce Josh Earnest si è limitato a confermare che la coppia presidenziale ha organizzato ieri sera un party «per passare un pò di tempo con i loro amici» e che sarebbe stato l'ultimo evento prima della fine del mandato.



La lista degli ospiti non è stata resa nota. Secondo indiscrezioni c'erano i cantanti Beyonce, Jay Z, Bruce Springsteen e Jordin Sparks, i conduttori televisivi Oprah Winfrey e David Letterman, gli attori Samuel L Jackson, Robert De Niro, Meryl Streep e Jason Sudeikis, i registi George Lucas e Ken Burns, l'attivista per i diritti civili Al Sharpton e la deputata dell'Arizona Gabby Giffords, attivista contro le armi dopo essere sopravvissuta per miracolo ad un attentato.

Sabato 7 Gennaio 2017, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 09:38

