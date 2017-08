«Barcellona, i terroristi preparavano altri attentati. Un solo agente ne ha uccisi 4»

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli attacchi di ieri a Barcellona e della notte a Cambrils «erano in preparazione da tempo ad Alcanar» dove mercoledì notte si è verificata un'esplosione che ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di un'altra, che è stata arrestata. Lo ha rivelato il capo dei Mossos d'Esquadra, la polizia di Barcellona, Josep Lluis Trapero, secondo il quale l'ipotesi a cui si sta lavorando è che fossero in preparazione «uno o più attentati» e che l'esplosione dell'altra notte abbia indotto i terroristi ad agire anzitempo, circostanza che ha evitato «un attentato ben più grave».Trapero ha poi riferito che uno stesso agente ha ucciso quattro dei terroristi di Cambrils, che al momento non è stato identificato l'uomo alla guida del furgone che ha falciato 13 persone sulle Ramblas, e ha confermato i quattro arresti delle ultime ore. Nessuno dei fermati, ha precisato, «ha precedenti per reati di terrorismo».