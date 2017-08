Venerdì 18 Agosto 2017, 01:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 01:16

Si teme per la vita di un italiano dopo l'attentato che ha colpito Barcellona: si tratta di Bruno Gulotta, residente a Legnano, in Lombardia, che era in vacanza nella città catalana con la moglie e i figli.Gulotta, 35 anni, al momento dell'attacco si trovava sulla Rambla e potrebbe essere vittima del furgone killer che è piombato sulla folla provocando almeno 13 morti. Al momento tuttavia non ci sono conferme ufficiali della notizia.