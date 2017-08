Era braccato da giovedì, da quando alla guida del furgone Fiat bianco ha falciato la folla di turisti sulla Rambla provocando una strage. Ora Younes Abouyaaqoub, 22 anni, sarebbe stato abbattuto dai Mossos d’Esquadra a Sant Sadurni d’Anoia.

Dopo l’investimento, Abouyaaqoub si era dato alla fuga all’interno del mercato della Boqueria, per poi raggiungere la zona universitaria. Nel parcheggio dell’Università aveva accoltellato il giovane cooperante Pau Perez, per scappare con la sua auto Ford Focus e il cadavere della vittima sul sedile posteriore. Dopo la fuga sulla Diagonale, Abouyaaaqoub aveva abbandonato l’auto in via San Just Desvern e fatto perdere le tracce.



Il terrorista, che indossava un cinturone carico di esplosivo è stato abbattuto dalla polizia catalana all’altezza del municipio di Subirats, nell’Alto Penadés, in provincia di Barcellona. Al grido di ‘Allah Akbar’, l’uomo si è diretto contro gli agenti minacciando di farsi saltare in aria con l’esplosione.



Younes Abouyaaqoub, era l'unico latitante della cellula di almeno 12 marocchini che ha messo a segno gli attacchi a Barcellona e Cambrils. Intorno alle 16,30 l’uomo è stato individuato da alcuni abitanti di Subirats, allarmati dal cinturone di esplosivo che portava legato in vita. I 5 membri del commando terrorista abbattuti giovedì al porto turistico di Cambrils indossavano cinturoni che avevano simulato carichi di esplosivo.



All’arrivo degli agenti, il presunto terrorista si è lanciato contro di loro al grido di ‘Allah Akbar’ ed è stato fulminato dai proiettili. Giace a faccia a terra, ma la sua descrizione coinciderebbe con le immagini di Younes Abouyaaqoub riprese durante la fuga nel mercato della Boqueria, a Barcellona, dopo la strage, dato l’uomo abbattuto indossa una camicia azzurra e pantaloni corti. Per rimuovere il cadavere e procedere all’identificazione, la polizia è in attesa degli artificieri del Tedax, che dovranno disattivare eventuali cariche di esplosivo sul corpo del terrorista.

