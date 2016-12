Berlino, Amri minacciò detenuto cristiano: «Ti taglio la testa». Fu segnalato dal Dap

La frequentazione da parte di Anis Amri unicamente di detenuti tunisini, legando soprattutto con un gruppo ristretto di essi; ed episodi di contrasti violenti con un altro detenuto, che dichiarò di aver subito minacce in quanto cristiano: «Ti taglio la testa». Sono questi, a quanto si apprende, i principali motivi per cui il Dap ha segnalato al Casa, il Comitato analisi strategica antiterrorismo, comportamenti sospetti tenuti durante la detenzione in Italia dall'uomo attualmente ricercato per l'attentato a Berlino.



Già nel corso del 2014, mentre è detenuto ad Agrigento, si verificano episodi di protesta in cella. Un detenuto con cui aveva frequenti contrasti dichiarò - a quanto risulta - di essere stato vessato da Amri affermando che lo minacciava di volergli tagliare la testa perché era cristiano e descrisse Amri con un islamista terrorista che lo voleva convertire all'Islam e per questo lo vessava. È da quel momento, nel novembre 2014, che Amri viene «attenzionato» e fino alla sua scarcerazione il Dap ha posto la sua posizione all'attenzione del Casa.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA