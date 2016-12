Usa, la bimba di 6 anni spende 250 dollari online usando il dito della madre addormentata

Sabato 31 Dicembre 2016, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando hanno trovato un addebito di 250 dollari (poco meno di 240 euro) sul loro conto online per acquisti sulla popolarissima piattaforma di Amazon, due giovani coniugi dell'Arkansas avevano pensato di essere stati vittime di un attacco hacker.Il primo ad accorgersi della bizzarra spesa è stato Allan Howell, che ha chiesto alla moglie Bethany spiegazioni in merito a quella fattura. La donna, però, non ne sapeva assolutamente nulla e temeva che la sua carta fosse stata clonata. Come riporta Metro.co.uk , Allan e Bethany hanno dato un'occhiata agli acquisti apparentemente effettuati su Amazon, scoprendo che si trattava di tredici diversi giocattoli, gadget e peluche dei Pokemon. Ovvero ciò di cui la loro figlia, Ashlynd, è un'appassionata fan.La piccola, di fronte ai genitori, ha confessato candidamente: «Sì, mamma, sono stata io, stavo facendo shopping. Ma tranquilla, tutto arriverà direttamente a casa». Quando alla bimba è stato chiesto come fosse riuscita a effettuare quell'ordine, lei ha ammesso di aver utilizzato l'impronta digitale della mamma mentre si era addormentata sul divano. Oltretutto, solo quattro dei prodotti ordinati sono rimborsabili, e per Ashlynd, piccola genietta del male, è stato un Natale pieno di regali da scartare: «Io li ho ordinati con lo smartphone e Babbo Natale me li ha portati a casa».