La mamma guarda il telefonino, il figlioletto di 4 anni annega in piscina

Giovedì 5 Gennaio 2017, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 19:33

Annegare a pochi metri dalla propria madre che, indaffarata a controllare il, non si accorge di nulla.E' quanto accaudto in un, all'interno di una piscina: la signorasi trovava lì insieme ai suoi due figli quando ad un tratta uno di essi, di soli, ha iniziato a sbracciare in acqua in evidenti difficoltà.Peccato però che nessuno si è accorto di nulla, compresa la: pochi minuti dopo, il bimbo è stato ritrovato privo di vita all'interno della piscina e non c'è più stato nulla da fare per lui.L'interaè stata registrata da una telecamera di videosorveglianza installata a pochi metri dal luogo dell'incidente.