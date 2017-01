Brasile, con una bimba in braccio spara e uccide un tassista: caccia al killer

Sabato 7 Gennaio 2017, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:25

Si è avvicinato con una bimba in braccio, sicuro che la sua presenza non sarebbe stata vista come sospetta. Ha nascosto per bene la pistola estraendola quando si è trovato a pochi centimetri dalla sua vittima: poi ha fatto fuoco davanti agli occhi della piccola che ha assistito all'esecuzione.Sono immagini choc quelle che arrivano da Uberlandia, la seconda città più grande di Minas Gerais, in Brasile: come si vede nel video registrato da una telecamera di sicurezza di un ufficio di moto-taxi, martedì, poco prima delle 23, Welber Tome de Freitas, con una bambina in braccio, si è avvicinato al divano dove Vilmar Florenco de Oliveira Junior stava riposando. Quando si è trovato a distanza ravvicinata ha esploso due colpi alla testa dell'uomo, dileguandosi nella notte su una macchina rossa, ritrovata abbandonata poche ore dopo l'omicidio.La polizia sta dando la caccia al killer che si è dato alla macchia: per gli investigatori l'ipotesi più concreta riguarda un regolamento di conti nel giro del narcotraffico. La vittima, infatti, in passato era stata in carcere per reati connessi al mondo degli stupefacenti.Le immagini hanno sconvolto il Paese per la presenza della piccola che ha dovuto assistere a un omicidio a sangue freddo. «Povera bimba. Chissà come crescerà dopo aver visto questo tipo di barbarie» ha commentato sui social, Sandra Cunha. «Ha usato la bambina per sorprendere la sua vittima – ha commentato Jorge Custodio – È semplicemente terrificante». I dipendenti della società di moto-taxi in cui è avvenuto l'omicidio hanno dato alle fiamme il divano dove Vilmar è stato ucciso, commentando: «Non potevamo vivere con il costante ricordo di quello che è accaduto in questo posto».