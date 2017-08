Bruno è stato ucciso nell'attentato terroristico a Barcellona: «Era un amico, un padre e un collega»

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La notizia ci è giunta all'improvviso ieri sera nel clima spensierato della settimana di ferragosto. Il collega e amico Bruno Gulotta è stato travolto e ucciso da un infame terrorista nel cuore di Barcellona. Era lì in ferie, insieme con la sua compagna e con i due figli. Aveva postato su Facebook le tappe del suo percorso e tutto sembrava procedere come uno si aspetterebbe da un viaggio di vacanza. Una foto da Cannes, una dalle Ramblas di Barcellona. E poi quello che nessuno si aspetta: la morte di un giovane uomo, padre e compagno di vita della madre dei suoi figli». Lo scrive su Facebook il manager di om's Hardware per l'Italia, Roberto Buonanno, postando una fotografia della squadra di lavoro, che aggiunge: «Era un amico, un padre e un collega. Era una delle colonne di Tom's Hardware, un punto di riferimento per tutti. Ci mancherà tutto di lui. Un grande abbraccio a Martina e ai piccoli».