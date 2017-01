Lunedì 2 Gennaio 2017, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 16:50

Beffa nella notte di Capodanno a Los Angeles dove un individuo vestito tutto di nero ha cambiato sulla collinetta la celebre scritta 'Hollywood', facendola diventare ' Hollyweed', un chiaro riferimento alla marijuana (weed in slang), il cui possesso, consumo e vendita è legale a partire dal primo gennaio nello Stato della California.La polizia ha ora in programma di controllare i video per identificare il responsabile. Il cartello era già stato in passato oggetto di molti atti di vandalismo. E il primo gennaio 1976 la scritta era stata modificata proprio in ' Hollyweed'. In quel caso l'azione fu opera di Danny Finegood, uno studente universitario.