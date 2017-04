Sabato 15 Aprile 2017, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 08:50

«Difendere la Corea!», Recitava uno slogan maoista dei tempi della Guerra del 1950-1953. Pechino - dopo che le truppe statunitensi, accorse in appoggio a quelle sudcoreane, erano arrivate al confine cinese - entrò in guerra per sostenere il nord e Kim Il-sung (nonno di Kim Jong-un), di cui oggi ricorre il 105° anniversario della nascita. Per la neonata Repubblica popolare cinese quel conflitto rappresentò un trauma profondo, perché il suo intervento al fianco dei cugini nordcoreani decretò una lunga rottura con l'Occidente e l'allineamento al blocco sovietico.Quasi 55 anni dopo quella carneficina che lasciò sul terreno almeno 400 mila morti e inalterato il confine (lungo il 38° parallelo) tra il nord della Penisola, comunista, e il sud, allineato all'America, si ripropone lo stesso schema, con Pechino pronta a difendere Pyongyang se quest'ultima verrà colpita dagli Stati Uniti? Sembra proprio di no. Al contrario la Cina - per la quale la Corea del nord è una sorta di Stato cuscinetto - pare aver scaricato il trentatreenne Kim Jong-un.Ieri South China Morning Post, quotidiano del miliardario cinese Jack Ma, titolava che, in caso di attacco Usa, Pechino non è obbligata a difendere la Corea del nord, con la quale è alleata e, nel 1961, sottoscrisse un trattato di assistenza. Il giornale in lingua inglese del proprietario di Alibaba riporta le analisi di diplomatici e osservatori militari cinesi (utilizzate per esprimere, in via non ufficiale, gli orientamenti del governo di Pechino) secondo i quali, violando le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu (che gli proibiscono esperimenti atomici e test missilistici), il giovane dittatore nordcoreano sta attentando alla pace e alla sicurezza globali e, dunque, Pechino non è obbligata ad accorrere in soccorso dei cugini comunisti.Continua a leggere su Il Mattino Digital