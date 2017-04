La Corea del Nord fallisce il lancio di un nuovo missile. Trump: la Cina sta lavorando con gli Usa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rompe il silenzio dopo il test missilistico fallito da Pyongyang e torna a twittare, affermando che la Cina sta lavorando con gli Usa per risolvere «il problema nordcoreano». «Perché dovrei chiamare la Cina un manipolatore di valuta quando sta lavorando con noi sul problema nordcoreano. Vediamo cosa succede!», scrive Trump.La Corea del Nord ha fallito il nuovo lancio missilistico, a poche ore dalla parata militare a Pyongyang in cui il regime di Kim jong-un ha messo in campoin cui hanno sfilato i missili simbolo della minaccia nordcoreana che costituisce quel problema cui Trump ha garantito «verrà posto rimedio».Il missile che, lanciato dalle coste orientali del Paese alle 17.21 di sabato ora di Washington (già il giorno seguente in Corea del Nord), dalla città di Sinpo, è espoloso quasi immediatamente dopo il decollo. Le prime indicazioni dalla Difesa sucoreana, poi la conferma dei militari Usa, stabilendo che è stato utilizzato un unico missile e che l'area interessata è la stessa individuata per recenti tentativi falliti di lanci. Adesso Corea del Sud che Stati Uniti sono impegnati a ottenere maggiori informazioni sul tipo di missile utilizzato.«Il presidente e la sua squadra militare sono al corrente dell'ultimo tentativo fallito di lancio missilistico della Corea del Nord. Il presidente non ha alcun ulteriore commento», è la breve nota diffusa ieri dal capo del PentagonoJames Mattis, mentre il presidente Trump resta nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida, e che sembra così sottolineare la scelta della Casa Bianca di rispondere senza clamore. Nonostante, o forse proprio per via delle risolute parole di Trump degli ultimi giorni.Il presidente è stato chiaro nel suo tentativo di cercare il coinvolgimento della Cina nella risoluzione del 'problema' nordcoreano, ma altrettanto esplicito è stato nello scandire che se l'aiuto non dovesse arrivare gli Stati Uniti sono pronti ad occuparsene anche senza Pechino. E per dimostrarlo Trump ha mobilitato una «armada» (ovvero due cacciatorpedinieri in grado di lanciare missili Tomahawk verso il sito dove sono stati effettuati test nucleari nordcoreani. Bombardieri pesanti B-52 e B-2 Spirith nella base aerea di Guam, pronti ad attaccare se necessario. Quindi la portaerei Uss Carl Vinson in avvicinamento).Anche da soli, ma non senza la previa consultazione degli alleati nell'area che è già in corso. A Seul si è recato il vicepresidente Mike Pence, prima tappa di un tour di 10 giorni nell'area toccando cinque paesi. Pence vedrà il premier sudcoreano Hwang Kyo-ahn, che svolge le funzioni presidenziali in attesa delle elezioni di maggio. Martedì sarà a Tokyo, dove incontrerà il premier Shinzo Abe. Quella col Giappone è infatti per l'America alleanza cruciale per gli equilibri regionali e anche a livello globale. Secondo le prime segnalazioni del ministero della Difesa dopo il tentativo di lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, la sicurezza sul territorio giapponese non è stata messa a rischio.