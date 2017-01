Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La morte viene venduta su Facebook. "Un annuncio postato su Facebook promuove la vendita del Nembutal, un potente barbiturico cercato disperatamente dalle persone che desiderano praticare su sé stessi l'eutanasia e che non possono ottenerla nella propria nazione in quanto ivi proibita", fa sapere lo 'Sportello dei diritti'."Lo slogan che accompagna l'offerta è inquietante: 'Per una morte serena ed indolore'", continua la onlus che sottolinea come il popolo della rete abbia "subito reagito in maniera sdegnata". Perché "il Nembutal, conosciuto anche come pentobarbital, viene a volte usato come sonnifero. Attualmente non può più essere acquistato e i medicamenti che ne contengono anche solo piccole dosi sono disponibili solo con la ricetta medica. Per questo, proprio perché merce rara da trovare, è oggetto di truffe online da parte di falsi venditori del farmaco"."In Svizzera viene utilizzato dalle organizzazioni che si occupano di suicidio assistito come Dignitas ed Exit. Anche i veterinari si servono di questo potente barbiturico per sopprimere animali malati o pericolosi. Negli Stati Uniti viene ancora utilizzato nelle esecuzioni capitali", spiega Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello dei Diritti', che aggiunge: "Gli esperti mettono in guardia sulla vendita di questi prodotti. È illegale"."Ma i venditori, che spesso si trovano all'estero, sono difficilmente perseguibili. Sono invece punibili gli acquirenti. In Australia chi importa illegalmente il Nembutal viene punito con 25 anni di carcere e una sanzione di 550mila dollari. Ma molti sono disposti a rischiare pur di poter scegliere l'eutanasia", conclude.