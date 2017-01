Filippine, commando fa irruzione in un carcere e libera più di 150 detenuti

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:44

Un commando di uomini armati ha fatto irruzione in un carcere delle Filippine meridionali, liberando più di 150 detenuti. Per questo, da martedì notte, è in corso una frenetica caccia all'uomo. Il direttore della prigione, Peter Bungat, ha confermato che durante il blitz è stata uccisa una guardia, mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. Cinque dei 158 evasi hanno perso la vita in una sparatoria con i poliziotti durante la fuga e un funzionario di un villaggio limitrofo è stato ucciso perché scambiato per un fuggitivo.Non è chiaro chi siano gli autori dell'irruzione, ma secondo Bungat si tratterebbe di alcuni scissionisti dei ribelli musulmani. «È stato pianificato tutto nei minimi dettagli» spiega il direttore, raccontando di come abbiano staccato la corrente al carcere prima di iniziare a sparare. A gudare il commando ci sarebbe un bandito conosciuto come Commander Derbie, già capo della fazione ribelle più grande delle Filippine, la Moro Islamic Liberation Front. Dopo la tregua firmata tra la Milf e il Governo, Commander Derbie si sarebbe unito ad un altro gruppo separatista: i Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.