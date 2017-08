Finlandia, la polizia: «Attentatore puntava alle donne»

La polizia finlandese ha arrestato stanotte a Turku cinque persone sospettate di essere collegate all'accoltellatore che ieri ha ucciso due persone nella piazza principale della città portuale finlandese, prima di essere ferito a sua volta dalle forze di sicurezza finlandesi. Lo riferiscono i media locali. L'assalitore, un marocchino di 18 anni a cui era stato negato il visto di asilo politico, e che ora è ricoverato in ospedale dove la polizia non lo ha ancora interrogato, aveva accoltellato anche altre otto persone, prima di essere 'neutralizzato'. Al momento non sono note le motivazioni del gesto.



La Farnesina ha confermato che trai feriti c'è una trentenne romana. Si chiama Luisa Biancucci e lavora a Torku come ricercatrice ed è stata ferita ad una spalla. La donne è ricoverata in ospedale. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri e l'ambasciata italiana a Helsinki si sono immediatamente attivate - si apprende - per ogni cura e assistenza. La polizia finlandese ritiene che l'episodio, in cui sono morte due persone e ferito lo stesso assalitore, sia un atto di terrorismo.



L'assalitore puntava alle donne. È quanto riferisce la tv finlandese, citando la polizia. Intanto la polizia ha riferito che le quattro persone arrestate durante un blitz sono cittadini marocchini.



L'Europol sta indagando sulle possibili connessioni tra l'attentato di Barcellona e l'attacco compiuto a colpi di coltello a Turku in Finlandia. Lo ha riferito, in una conferenza stampa, Pekka Hiltunen, dirigente dei servizi segreti finlandesi, ribadendo che l'episodio è da considerarsi un atto di terrorismo. Si tratta del primo attentato terroristico in Finlandia, ha detto il premier finlandese Juha Sipil.

Sabato 19 Agosto 2017, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA