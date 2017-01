Martedì 10 Gennaio 2017, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 15:09

Uno scambio di sguardi al semaforo, un cenno di intesa per suggellare la sfida: una corsa a tutta velocità lungo le strade deserte, in piena notte, tra due potenti auto di lusso.Tutto è iniziato così, tre notti fa, nella città siberiana di Tyumen. Lo riporta RT.com . Un 37enne, alla guida di una Range Rover e accompagnato dalla compagna incinta, di due anni più giovane, ha sfidato un uomo alla guida di un Audi dotata anche di dashcam a bordo. Proprio la telecamera ha permesso di ricostruire la dinamica della tragedia, decisamente evitabile.Allo scattare del verde è l'uomo alla guida dell'Audi a partire in vantaggio sul rivale, che però accelera fino a toccare i 165 km/h e lo supera. Ad un certo punto, però, l'uomo alla guida del suv decide di spostarsi sulla corsia di destra ma a causa del fondo ghiacciato perde il controllo del mezzo e si va a schiantare contro un muro, distruggendo anche alcuni pali dell'alta tensione e provocando disagi all'erogazione di corrente nella zona. Lui e la compagna, in attesa del loro quarto figlio, sono morti sul colpo.