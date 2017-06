Vaccini obbligatori, anche la Francia si prepara a seguire l'esempio dell'Italia

Il neo ministro francese alla Salute, Agnes Buzyn, intende portare a 11 i vaccini obligatori per i bambini. Lo annuncia lo stesso ministro in un'intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien. E Buzyn,55 anni, specialista in ematologia, elogia al riguardo quanto fatto dall'Italia in tal senso. «Non è tollerabile che ci siano dei bambini che ne muoiono», ha detto, precisando che dal 2008 i decessi sono stati 10. Abbiamo lo stesso problema - ha continuato - con la meningite. Non è sopportabile che un adolescente di 15 anni possa morire perché non è vaccinato. Stiamo pensando di rendere obbligatori tutti gli 11 vaccini per un tempo limitato, che potrebbe essere 5-10 anni. L'Italia lo ha fatto la settimana scorsa».



La notizia è stata subito rilanciata anche su Twitter dal nostro ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin ed è stata anche poi commentata dal segretario del Pd, Matteo Renzi.

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:12

