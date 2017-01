Gran Bretagna, abbandona il figlio di 18 mesi in un passeggino al freddo polare: arrestata la madre 18enne

Venerdì 6 Gennaio 2017, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se quel passante non si fosse fermato a verificare cosa ci facesse un passeggino abbandonato in una strada sferzata dal vento e dal gelo polare, probabilmente la storia avrebbe avuto un epilogo diverso: un bimbo di 18 mesi è stato trovato a pochi passi da un supermercato dalla sua mamma 18enne che si era data alla fuga.È successo martedì scorso a Whitstable, in Inghilterra, dove un uomo si è insospettito alla vista di un passeggino: quando si è avvicinato si è accorto che un bimbo piangeva disperatamente dopo essere rimasto per un tempo indefinito al freddo. Lo ha avvolto in una coperta pesante e ha immediatamente chiamato la polizia, che si è messa sulle tracce della madre. «Abbiamo ricevuto una chiamata da un uomo che era sconvolto dopo aver soccorso un bimbo - ha detto un portavoce della polizia del Kent - Secondo le prime indicazioni la donna era stata vista l'ultima volta intorno alle 18.20 del 3 gennaio davanti al supermercato sulla Canterbury Road».Gli agenti si sono messi alla ricerca della ragazza, trovandola nella tarda serata non molto lontano dal luogo dove aveva abbandonato il suo bambino che, nel frattempo, è stato portato in ospedale per accertamenti. Dopo essere stata arrestata, dovrà ora spiegare agli investigatori i motivi del folle gesto.