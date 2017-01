Il gemellino resta intrappolato sotto il mobile: ecco come il fratellino di 2 anni gli salva la vita

Martedì 3 Gennaio 2017, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 19:37

Poteva finire in tragedia, invece tutto si è risolto soltanto con un grandissimo spavento., due gemellini britannici di appena 2 anni, se la sono vista davvero brutta: stavano giocando insieme nella loro cameretta, quando ad un tratto hanno deciso di aprire i cassetti di un mobile e di arrampicarsi su di esso.Il, però, improvvisamente si è capovolto: uno dei due bimbi è rimasto schiacciato sotto di esso, l'altro fortunatamente è rimasto libero. Così, dopo qualche secondo di terrore e vedendo il fratellino in agonia sotto il mobile, ha capito come spostarlo e come salvargli la vita.La scena è stata ripresa integralmente dalledi sorveglianza installate all'interno della stanza dei due gemellini.