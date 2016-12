Martin Schulz, presidente uscente del Parlamento europeo uscente, non intenderebbe più candidarsi come cancelliere alle elezioni di settembre 2017 in Germania. Lo rivela l'edizione online del settimanale tedesco Der Spiegel, spiegando che il socialdemocratico lo avrebbe confidato a un collega di partito, prima di Natale.



Se confermata, la decisione lascerebbe campo libero alla candidatura del presidente del partito, Sigmar Gabriel, che cercherà l'incarico di Cancelliere tedesco sfidando Angela Merkel, che lo scorso 20 novembre ha annunciato che si ricandiderà con la Cdu per un quarto mandato. I socialdemocratici indicheranno il nome del proprio candidato entro la fine di gennaio.

Venerdì 30 Dicembre 2016, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 19:48

