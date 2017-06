Giappone, cacciatorpediniere Usa Fitzgerald si scontra con mercantile: sette dispersi

Sette marinai americani risultano dispersi dopo la collisione tra il cacciatorpediniere a bordo del quale si trovavano ed un mercantile battente bandiera delle Filippine al largo del Giappone. Secondo quanto reso noto dalla Settima flotta, la USS Fitzgerald si è scontrata con la nave container ACX Crystal ad un centinaio di chilometri a sudovest da Yokosuka.

Nella collisione è rimasto ferito anche l'ufficiale al comando della nave, Bryce Benson, ricoverato nell'ospedale della Marina americana a Yokosuka, dove è di stanza la Settima flotta. Altri due marinai sono stati portati via in elicottero e ricoverati per «ferite e lacerazioni». Le immagini aeree mostrano il cacciatorpediniere - tra le navi da guerra più moderne, con sistemi radar avanzatissimi - gravemente danneggiato su un fianco. L'incidente è avvenuto in un tratto di mare molto trafficato, al largo della baia di Tokyo, e le autorità sono al lavoro per capire le circostanze della collisione. L'ACX Crystal, 30mila tonnellate di stazza, tre volte la USS Fitzgerald, ha riportato danni minori.

Sabato 17 Giugno 2017, 01:31 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 15:42

