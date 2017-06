Ibiza, turista tenta di saltare le barriere al controllo passaporti: inciampa e muore

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 22:00

È ancora avvolta nel mistero la morte di Paul Birchall, il 51enne turista britannico di Bolton, vicino Manchester, padre di due figli, mortò giovedì sera, appena atterrato all'aeroporto di Ibiza, mentre era in coda per il controllo dei passaporti. Secondo diverse testimonianze, e come riferiscono il Diario de Ibiza e vari media britannici, improvvisamente l'uomo avrebbe avuto uno scatto e avrebbe tentato di saltare le barriere per motivi ancora oscuri: un tentativo disastroso che lo avrebbe portato a inciampare e a cadere, sbattendo violentemente la testa sul pavimento e perdendo conoscenza. Un medico che era tra i viaggiatori in fila, insieme a funzionari di polizia e medici del posto, ha disperatamente tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare: alle 20.30 Paul Birchall è stato dichiarato morto sul colpo.Sulla vicenda, però, esistono voci discordanti: Michael Birchall, fratello della vittima, ha detto al Sun di aver parlato con alcuni amici che erano lì, secondo i quali Paul non avrebbe tentato di scavalcare le barriere, ma si sarebbe semplicemente accasciato a terra, "come se improvvisamente qualcuno gli avesse spento l'interruttore". A far chiarezza sulla tragedia saranno ora la raccolta di ulteriori testimonianze e l'esito dell'autopsia che stabilirà la causa esatta della morte. Sotto choc, ovviamente, i familiari e gli amici di Paul, che tutti descrivono cone un uomo aperto e scherzoso, capace di divertire chiunque.