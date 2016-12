Il suo primo amore lo lascia poco dopo l'outing, 16enne si uccide

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dolore grande quello dellasoprattutto se si tratta del primo amore e se si hanno 16 anni. Quella che sembrava una cosa come tante, un, una crisi che sarebbe poi passata e sulla quale riderci su tra qualche anno è diventata però una vera tragedia per un adolescente britannico.si è ucciso a soli 16 anni impiccandosi nella sua cameretta dopo che il suo ragazzo lo aveva lasciato.Per il giovane il coming out era stato molto sofferto e complicato e vedere dopo pochi mesi la fine dell'amore per cui aveva fatto quel grande passo è stato troppo per lui. Da tempo minacciava di uccidersi ma nessuno aveva dato peso alle sue parole proprio perché tutti credevano si trattasse di una crisi adolescenziale come tante: «Quando lo ha accennato la prima volta non pensavo fosse serio, perché lui sembrava così felice, non sapevo che invece era a terra», ha raccontato la mamma al Mirror Il ragazzo aveva parlato di andare al college, aveva progetti importanti per il futuro e anche se soffreiva per amore non sembrava fosse depresso al punto da compiere un gesto tanto estremo.La donna lo ha trovato impiccato all'armadio.