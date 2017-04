Il terrificante incidente del pilota 17enne a Donington Park -Video choc

Domenica 16 Aprile 2017, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 20:55

Un incidente terrificante, da molti identificato come uno dei "peggiori di sempre", ha visto coinvolto il 17enne Billy Monger sulla celebre pista di Donington Park.Siamo nella terza manche del secondo round stagionale della F4 britannica quando il giovane pilota inglese è in rimonta. Le condizioni meteo non sono delle migliori e Monger tenta dei sorpassi tra vetture molto ravvicinate.All'improvviso però si trova davanti una vettura molto più lenta di lui. Non c'è tempo di reazione, accade tutto ad una velocità folle. Il ragazzo si schianta contro il suo avversario e la sua monoposto si accartoccia su se stessa.I soccorsi impiegano ben 90 minuti per estrarlo dall'abitacolo dove era rimasto incastrato ma miracolosamente in vita. Per lui però si temono gravi lesioni agli arti inferiori.