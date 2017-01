Gb, minorenne senza patente fugge dalla polizia: il suo suv sbanda e vola su un taxi

Sabato 7 Gennaio 2017, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:28

Alla fine il giudice si è mostrato abbastanza clemente: dieci mesi di reclusione in un istituto minorile, sospesi con la condizionale, e due anni di interdizione dalla guida non sono poi molti per uno che ha rischiato di compiere una strage correndo a velocità folle sul proprio Suv, infrangendo tutte le regole del codice stradale con un'incoscienza agghiacciante, dimostrando una totale irresponsabilità.La notte del 18 giugno scorso, intorno all'1.10, l'allora 17enne Sean Grindle stava fuggendo dalla polizia a Seaforth, nelle vicinanze di Liverpool, in Inghilterra, perché era senza assicurazione e non aveva la patente: superata la prova pratica di guida, infatti, era ancora in attesa di sostenere l'esame teorico. Correndo con la sua nuova Toyota RAV4 a oltre 110 kmh in una zona dove il limite era di 50 kmh, percorrendo contromano una strada a senso unico e attraversando incroci con il semaforo rosso senza minimamente rallentare, ha finito per schiantarsi contro un taxi: la sua auto è letteralmente volata in aria andando ad abbattersi su un altro taxi la cui dashcam ha filmato la scena. Una carambola che incredibilmente non ha provocato lesioni gravi a nessuno: George Kent, alla guida del primo taxi colpito, se l'è cavata con un colpo di frusta alla schiena, mentre il passeggero del secondo tassista ha accusato solo dei dolori al braccio e alla spalla.Conclusa la sua folle corsa, Sean Grindle è riuscito a venir fuori dalla sua auto, che si era ribaltata su un fianco, passando dal tetto, ma è stato arrestato. Agli agenti ha raccontato di essere stato preso dal panico, incrociando la polizia, perché non aveva né patente né assicurazione. Davanti ai giudici, il suo avvocato ha chiesto clemenza, in considerazione del fatto che il ragazzo appartiene a una famiglia onesta e si è sempre dimostrato rispettoso delle leggi: in sostanza, secondo lui, si è trattato di un raptus di follia, innescato dalla paura, che ha portato a una serie di decisioni sbagliate, pur ammettendo che quel comportamento avrebbe potuto uccidere qualcuno. Ora è arrivata la sentenza, e Sean può considerarsi fortunato: un incidente senza vittime, dieci mesi con la condizionale e due anni senza poter guidare sono poca cosa rispetto a quello che sarebbe potuto accadere e alle conseguenze che avrebbe potuto subire.