Lunedì 2 Gennaio 2017, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 10:57

L'India ha nuovamente testato «con grande successo» oggi per la sesta volta in altrettanti anni il suo missile balistico strategico terra-terra Agni-IV da una base mobile a Balasore, al largo delle coste dello Stato orientale di Orissa. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. Il missile, capace di portare testate nucleari e di colpire un obiettivo fino ad una distanza massima di 4.000 chilometri, è alto 20 metri, pesa 17 tonnellate ed ha due stadi alimentati a combustibile solido. Agni-IV è stato sviluppato dall'Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della Difesa (Drdo) indiana che la settimana scorsa ha realizzato anche un test del missile balistico intercontinentale Agni-V, che ha una gittata di oltre 5.000 chilometri, potendo raggiungere obiettivi in Cina e Europa