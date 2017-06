Infila la testa nella bocca del coccodrillo: azzannato davanti agli spettatori

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:52

Prima di iniziare lo spettacolo aveva mostrato al pubblico quel dito mancante. Una sorta di rito scaramantico prima di sfidare, come ogni giorno, quel gigantescoche pensava di aver ammaestrato completamente.Domenica scorsa si era presentato al pubblico dello zoo dell'isola turistica, in Thailandia, e aveva iniziato il suo spettacolo davanti a quel gruppo di curiosi che non avevano resistito a filmare ogni attimo dello show. Dopo i primi numeri, l'addestratore si stava apprestando a mettere in scena la prova più difficile: inserire la testa all'interno delle fauci del coccodrillo. Dopo una breve preparazione, si è inginocchiato e ha dato il via a quell'ultimo numero: è riuscito a rimanere in posa per qualche secondo, poi qualcosa è andato irrimediabilmente storto.Improvvisamente il coccodrillo ha chiuso le fauci e ha iniziato a scuoterlo per la testa come un fuscello al vento: l'uomo ha iniziato a urlare per il dolore sotto lo sguardo atterrito dei turisti che non sapevano cosa fare. Fortunatamente l'animale ha mollato la presa abbastanza in fretta e si è dileguato, immergendosi in acqua. L'addestratore è rimasto qualche minuto a terra in preda al dolore prima di essere soccorso e portato in ospedale. I turisti che hanno ripreso quei momenti scioccanti hanno pubblicato il video su internet che, nemmeno a dirlo, è diventato immediatamente virale.