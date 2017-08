Domenica 20 Agosto 2017, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esercito iracheno ha dato il via all'operazione militare per conquistare Tal Afar, ancora in mano all'Isis. A ovest di Mosul e circa a 150 chilometri dal confine siriano, la cittadina rappresenta una roccaforte strategica per gli uomini del califfato, che da qui riescono a controllare il passaggio tra Siria e Iraq. A Tal Afar, prima della conquista da parte dell'Isis, vivevano sunniti, ma anche sciiti e turcomanni. Da qui sono fuggiti in 50mila negli ultimi mesi. Le milizie sciite, che si sono tenute ai margini dalla riconquista di Mosul, hanno espresso l'intenzione di partecipare alla battaglia di Tal Afa