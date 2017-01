Israele, camion sulla folla: 4 morti e 10 feriti a Gerusalemme, attentatore "neutralizzato"

È di almeno 4 morti e 10 feriti il bilancio dell'attentato a Gerusalemme contro un gruppo di soldati. Le vittime sono tre ragazze e un ragazzo, tutti ventenni. Lo riferisce la radio militare israeliana. Il bilancio è ancora provvisorio. Il responsabile sarebbe stato ucciso. Lo riferisce la portavoce della polizia israeliana.



L'assalitore di Gerusalemme ha colpito un gruppo di soldati che erano appena scesi da un autobus. Dopo averli investiti l'uomo ha ingranato la marcia indietro ed è ripassato su di loro. A quel punto i soldati rimasti illesi hanno fatto fuoco di lui uccidendolo. Lo ha raccontato alla radio militare l'autista del mezzo dal quale erano scesi i soldati.



Secondo quanto si è stato accertato l'automezzo che ha investito i soldati ha una targa israeliana. In base alle prime ricostruzioni, l'automezzo ha deliberatamente travolto i militari che erano appena scesi da un autobus. Secondo alcuni media si sarebbero delle persone sotto le ruote del mezzo investitore. In città è stato elevato immediatamente il livello di allarme.



«Quando il mondo capirà che il problema è l'odio palestinese?». Così via Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon ha commentato in un prima reazione il «nuovo attacco palestinese» di oggi a Gerusalemme.

Domenica 8 Gennaio 2017, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 13:37

