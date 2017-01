Almeno 8 sospetti militanti dell'Isis sono stati fermati oggi dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul per un presunto coinvolgimento nell'attacco della notte di Capodanno al nightclub "Reina", in cui sono morte 39 persone. Lo riporta il sito di Hurriyet.

Un uomo dai capelli neri, senza barba e con un giubbotto scuro. È questo il profilo dell'attentatore, come emerge dalle immagini di una telecamera di sorveglianza diffuse dall'agenzia di stampa Dogan, e non quello mostrato ieri da diversi media locali di un uomo con la barba. Le nuove foto non permettono di chiarire altri dettagli. Dopo la strage, l'attentatore è fuggito e una caccia all'uomo è in corso in tutta la Turchia.

C'è almeno un tedesco tra le vittime dell'attentato di Istanbul. Si tratta di un giovane di 26 anni di Landsberg am Lech, cittadina della Baviera. Lo riferisce la tv pubblica bavarese Br, citando un portavoce della polizia dell'Alta Baviera. Si tratterebbe di un cittadino tedesco con probabili origini turche, ha aggiunto Br. La polizia è stata avvertita dal consolato turco e i genitori del giovane sono già in viaggio per Istanbul, ha riferito il portavoce

Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 14:45

L'attentatore di Istanbul, che la notte di Capodanno ha fatto fuoco nel night club Reina, uccidendo 39 persone, è legato all'Isis. Sarebbe un cittadino dell'Uzbekistan o del Kirghizistan legato all'Is l'uomo a cui la polizia turca dà la caccia per l'attacco al Club Reina di Istanbul, che la notte del 31 dicembre ha fatto 39 vittime. È quanto riferisce l'emittente Cnn Turk, che cita fonti della polizia turca.Secondo il quotidiano Hurriyet, gli investigatori ritengono che l'uomo entrato in azione al Reina potrebbe far parte della stessa cellula che il 28 giugno scorso aveva attaccato l'aeroporto Ataturk di Istanbul, uccidendo 47 persone. In mattinata è arrivata anche la rivendicazione terrorista. «In prosecuzione delle operazioni benedette che lo Stato islamico sta conducendo contro il protettore della croce, la Turchia, un soldato eroico del califfato ha colpito uno dei più famosi nightclub dove i cristiani celebrano la loro festività apostata». È quanto si legge nel comunicato dell'Isis, che ha rivendicato la strage di Capodanno al "Reina" nightclub di Istanbul e nel quale si parla di un solo attentatore.In Turchia, dunque, il terrorismo torna a colpire Istanbul e lo fa nella notte più attesa, quella del 31 dicembre, quando in tutto il mondo scatta il conto alla rovescia per l'entrata del nuovo anno. Colpita una notte simbolo e anche un luogo simbolo: un night club, nella parte europea, tra i più celebri, belli ed esclusivi dell'immensa metropoli. È di 39 morti, di cui almeno 24 quelli stranieri, il bilancio delle vittime dell'attacco che ha colpito, nella notte tra sabato e domenica, il Reina Club, pieno di oltre 600 persone lì per il Capodanno. Oltre 70 i feriti, di cui 3 o 4 in condizioni critiche. Tra gli scampati alla morte anche un gruppo di italiani modenesi, bresciani e siciliani presenti al momento della sparatoria e che si sono salvati gettandosi a terra. Il Reina si trova in uno dei punti più belli della città: affacciato sul Bosforo (nelle cui acque gelide si sono tuffati in molti l'altra notte), non lontano dal ponte che collega i due continenti e dalla celebre Moschea di Ortaköy, una delle immagini simbolo di Istanbul.Per il proprietario, Mehmet Kocarslan, a niente sono servite le misure di sicurezza rafforzate, con pattugliamenti anche dal mare. Il governo turco ha imposto un «coprifuoco delle informazioni, bloccando anche i social network per motivi di sicurezza. Tra le notizie certe c'è quella che l'attentatore è entrato nel locale verso l'una e un quarto, sparando a caso sulla folla. In un primo momento si era diffusa la notizia che l'uomo fosse mascherato da Babbo Natale, dettaglio smentito dal premier turco, Binali Yildirim. Il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, ha parlato di un solo attentatore, anche se sarebbero tre le persone ricercate. Alcuni media turchi hanno diffuso le immagini di un solo uomo, che sarebbe di origini turamene, afgane o cecene e membro del gruppo dell'Isis nella regione del Tukestan orientale. Il quotidiano britannico Guardian, che cita un kuwatiano rimasto ferito, riferisce che mentre sparava avrebbe urlato Allah Akbar (Dio è grande, in arabo). Yildirim ha anche spiegato che l'arma, un kalashnikov, è stata lasciata nel luogo della strage e che la polizia ha alcune ipotesi sull'identità dell'aggressore e alcuni dettagli sono emersi ma le autorità stanno lavorando per arrivare a un risultato concreto. Secondo la CNNTurk, è stata lanciata un'operazione in un quartiere vicino a Ortaköy. In mattinata è intervenuto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. «Stanno cercando di abbattere il morale del nostro Paese e seminare il caos con questi mostruosi attacchi», ha detto il leader di Ankara, senza specificare la matrice dell'attacco, che sembra ricollegabile all'Isis, mentre il PKK curdo ha dichiarato di non essere legato alla strage.«La Turchia è determinata a continuare a combattere fino alla fine contro il terrorismo e fare qualunque cosa sia necessaria per garantire la sicurezza dei suoi cittadini e assicurare la pace nella regione», ha proseguito. Il riferimento è al ruolo di mediatore, con la Russia e l'Iran, nella tregua in Siria, siglato la scorsa settimana. A Erdogan hanno espresso il loro sostegno i leader di tutto il mondo, a cominciare dal presidente americano, Barack Obama, che ha offerto alle autorità turche l'assistenza dei suoi uomini. Solidarietà è arrivata, tra gli altri, anche dal presidente italiano, Sergio Mattarella, e dal premier italiano, Paolo Gentiloni, il ministro degli Esteri Angelino Alfano e ancora dal presidente russo, Vladimir Putin, dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, dall'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, e dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Papa Francesco, nel primo Angelus dell'anno, ha espresso la sua vicinanza al popolo turco. Per Istanbul l'attacco al Reina Club è l'ultimo di una lunga e sanguinosa serie, che ha visto colpiti la zona della celebre Moschea Blu (12 gennaio), l'aeroporto internazionale Atatürk (28 giugno) e lo stadio del Besiktas (10 dicembre). Una scia che non sembra avere fine. Ieri pomeriggio la sparatoria nella moschea Hasan Pasha, nel quartiere Algeria sul lato europeo, in cui rimaste ferite due persone, anche se l'episodio non sarebbe ricollegabile con l'attacco al Reina.