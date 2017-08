Julia, in vacanza scampa a tre attentati in 3 mesi: «Non mi arrenderò al terrore»

Venerdì 18 Agosto 2017, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Londra, Parigi, Barcellona. È stata sfiorata per tre volte dalla mano assassina del terrorismo Julia Monaco, 26 anni, di Melbourne, in vacanza in Europa con alcune amiche: in soli tre mesi la ragazza è scampata a tre attentati, ma si rifiuta di tornare a casa e di arrendersi alla strategia del terrore.Il 3 giugno Julia era a Londra quando rimase bloccata in metropolitana a pochi passi dal London Bridge dove i terroristi dello Stato Islamico uccisero otto persone. Pochi giorni dopo la ragazza volò a Parigi per una nuova tappa del tour: era a Notre Dame quando, a pochi passi da lei, l'algerino Farid Ikken si è avventò con martello e coltelli contro tre poliziotti al grido di «Questo è per la Siria!».Infine, ieri pomeriggio, Julia, insieme alle sue amiche Alana Reader e Julia Rocca, era al centro commerciale El Triangle su Plaza Catalunya quando intorno a lei si è scatenato il panico: stava per uscire quando è stata travolta dall'onda umana di persone terrorizzate in fuga dal terrorista. «Hanno chiuso le porte e vedevo la gente terrorizzata che sbatteva contro i vetri e che voleva entrare - ha raccontato a Neil Mitchell, dell'emittente radiofonica 3AW - In un secondo è cambiato tutto. Le persone correvano terrorizzate, piangevano, urlavano. Siamo tornate nel negozio Urban Outfitters dove eravamo uscite da poco e ci siamo rifugiate lì. Ci hanno detto di stare lontani dalle finestre e di stenderci a terra a faccia in giù». Da lì la ragazza ha twittato gli attimi di terrore raccontando la sua terribile esperienza: «Qualcosa sta succedendo a #Barcelona: caos totale, attualmente sono bloccata in un Urban Outfitters. Le persone corrono e piangono». Quando le è stato permesso di lasciare il negozio, Julia si è precipitata all'ostello dove alloggia, da dove ha postato: «È stata un'esperienza davvero terrificante e indimenticabile. L'attimo prima compri delle magliette, il secondo dopo corri per la vita. Finalmente sono tornata al nostro ostello. Rimanete al sicuro #Barcelona».Nonostante la paura la ragazza ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di lasciare l'Europa. «Il terrorismo non mi impedirà di vedere il mondo, non ho voglia di tornare a casa - ha concluso - Voglio stare qui e non voglio lasciarli vincere, chiunque essi siano. Vedrò tutto quello per cui sono venuta. Bisogna andare avanti. Sono sicura che domani mattina mia madre mi dirà di tornare a casa, ma non credo di dover essere spaventata di viaggiare».