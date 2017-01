Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno 14 talebani sono stati uccisi nelle ultime ore nei combattimenti in corso nel distretto di Sangin della provincia meridionale afghana di Helmand. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa a Kabul. In un comunicato si precisa che «come risultato di un attacco da parte dell'esercito afghano, 14 talebani sono stati uccisi e 19 feriti nei distretti di Sangin e Nahr-e-Siraj della provincia di Helmand e fra le vittime vi sono anche i tre comandanti locali Mullah Abdul Ghani, Mawlawi Mohammed e Haji Karimullah».Da parte sua il portavoce del governo di Helmand ha segnalato la morte la notte scorsa di un soldato ed il ferimento di altri sette in una battaglia durata ore nel distretto di Sangin. Intanto, nel loro portale online, i talebani hanno annunciato di aver deciso di sospendere il blocco della statale che unisce le province di Helmand e Kandahar «per 20 giorni» al termine dei quali il traffico di ogni tipo di veicolo sarà nuovamente sospeso. Questa versione dei fatti contrasta con quella ufficiale del governo provinciale secondo cui la via di comunicazione è stata riaperta grazie ad un deciso intervento delle forze di sicurezza.