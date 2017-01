Bambina di 7 anni accoltellata in strada: uccisa da una ragazzina 15enne

Teenager charged with murder of seven-year-old Katie Rough https://t.co/ZxtehApynn — Sky News (@SkyNews) 11 gennaio 2017

Pictured: Katie Rough, seven, who died after being discovered seriously injured in alleyway in York https://t.co/0I1V1NWW4u pic.twitter.com/W1FbfN66xN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 10 gennaio 2017

Tragic murder schoolgirl Katie Rough was bridesmaid at mum and dad's wedding just weeks - https://t.co/L3eaCthAjl — ozoya friday (@OzoyaFriday) 11 gennaio 2017

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'hanno trovata a distanza di diverse ore dalla scomparsa, ma per, una bambina di sette anni del North Yorkshire, non c'era più nulla da fare. La bambina, accoltellata due volte in una strada periferica di York, in Inghilterra, era ancora viva, ma sarebbe morta di lì a poco in ospedale. Per il suo omicidio è stata arrestata una ragazza di 15 anni.A trovare la bambina sono stati la madre Allison e il patrigno Paul, i quali, come riporta il Mirror, l'avevano cercata per ore nei dintorni della loro abitazione. "La famiglia è devastata", hanno spiegato le forze dell'ordine". "Katie era una bambina intelligente con un talento particolare per la scrittura, è una perdita terribile", il commento dei suoi insegnanti alla Westfield Primary School.Un portavoce della polizia del North Yorkshire ha annunciato che per la sua morte è stata fermata una ragazza di 15 anni. È stato anche diffuso un appello per capire se qualcuno abbia visto Katie in compagnia della ragazza, nel pomeriggio di lunedì.La fine di Katie per mano di una ragazza adolescente ricorda il delitto di James Bulger, bimbo di due anni scomparso dal centro commerciale nel 1993 e seviziato da due bambini di dieci anni, Jon Venables e Robert Thompson. Katie solo due settimane fa aveva partecipato al nuovo matrimonio della madre.