Sabato 31 Dicembre 2016, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di passeggeri della Qantas trascorreranno il Capodanno "intrappolati" a Dubai dopo che il loro volo per Sydneye stato rinviato di oltre 20 ore. Gli ingegneri locali sono impegnati nella riparazione del velivolo A380 mentre i passeggeri sono stati sistemati in hotel in attesa di sapere quando potranno ripartire per l'Australia. Altri voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Dubai sono stati rinviati per neve. Questa mattina il Centro di meteorologia e sismologia degli Emirati ha diffuso un avvertimento per nebbia dato che la visibilità era scesa sotto i cento metri in molte aree.L'alta umidità e le temperature in calo hanno fatto alzare la nebbia lungo la costa della penisola arabica. Alcuni clienti della Qantas hanno espresso la loro frustrazione sui social media. « Sto aspettando da otto ore nell'aeroporto di Dubai», ha scritto ieri sera Mia Parkes-Talbot sulla pagina Facebook della compagnia aerea. «Voglio davvero tornare a casa e celebrare il Nuovo Anno con la mia famiglia, i miei amici e il mio cane. Per favore fatemi andare a casa adesso! Per favore portatemi a casa prima che debba trascorrere i primi momenti del 2017 in un hotel dell'aeroporto», ha aggiunto.