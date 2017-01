Miss Helsinki è una 19enne nigeriana, scoppia la bufera: «Scelta solo perchè è nera»

Lunedì 9 Gennaio 2017, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 19:53

Alta, bionda, occhi azzurri, pelle bianchissima. E' l'identikit della donna scandinava al quale sicuramente aderisce alla perfezione la "Miss Helsinki" dell' edizione 2017. E invece no. Tutto il contrario. Perchè sul podio del concorso di bellezza made in Finlandia sale lei: Sephora Ikabala, 19 anni, di origine nigeriana. Capelli nerissimi, incarnato color ebano, 1 metro e 65 di altezza, tratti somatici che rimandano al mal d'Africa, a una terra di grandi emozioni e immensa beltà. Quella dell' incoronata, però, non sembra aver convinto tutti i finlandesi.Scatenando gli attacchi dell'estrema destra nazionalista secondo la quale la scelta è stata fatta per «soddisfare la dittatura terzomondista del politically correct». E che arriva a chiedere una "punizione" per i giudici sul forum Stormfront. Ma le critiche arrivano da più parti. In tanti sul web hanno commentato negativamente la vittoria della giovane che ha sbaragliato le altre concorrenti ed è riuscita a conquistare lo scettro di reginetta.C'è si chi la difende affermando che la bellezza "fa parte dell'identità culturale" ma non mancano gli attacchi personali diretti alla 19enne, che diversi internauti non premiano affatto. Definendola brutta, senza mezzi termini, "simile a una scimmia" e paragonandola a un sosia femminile di Barack Obama. E lei? Non sembra badare nè alle voci nè ai post e per ora pensa a godersi la corona.