Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato e chiuso in carcere per tre giorni a causa della lettiera del suo gatto. Ross Lebeau, 24enne del Texas è stato fermato con l'accusa di possesso di droga, visto che la lettiera del suo animale domestico era molto simile ai cristalli di metanfetamina.Gli agenti hanno fermato la sua macchina e perquisendola hanno notato lo strano sacchetto, sospettandone il possesso di sostanze illegali hanno sequestrato la lettiera e messo in carcere il 24enne. I sospetti cristalli, invece, come riporta anche Metro , erano solo la lettiera del gatto che il giovane teneva in macchina perché assorbisse l'umidità ed evitasse che si appannassero i vetri dell'auto.«Vorrei delle scuse», ha poi detto Ross, «Sono stato ingiustamente accusato e vorrei che il mio nome non fosse associato a fatti illeciti, per questo con la mia famiglia faremo di tutto in tal senso procedendo per vie legali». La polizia d'altro canto si è difesa, dicendo di aver agito nell'interesse dei cittadini e rispettando le procedure previste in caso di sospetto possesso di sostanze stupefacenti.