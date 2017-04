Ragazza balla in strada e provoca gli automobilisti, ciò che avviene dopo è terrificante

Lunedì 17 Aprile 2017, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 21:35

Due ragazze a bordo strada si divertono con lo smartphone a farsi dei video mentre ballano e provocano gli automobilisti.Una di loro improvvisa anche un twerking. All'improvviso sopraggiungono una vettura e una moto, così la ragazza decide di avvicinarsi ulteriormente al ciglio della strada per farsi notare.L'uomo al volante si distrae per guardarla e centra in pieno il motociclista che vola e si schianta a sua volta contro un palo.Il cellulare continua a filmare, la scena è straziante. Per fortuna il motociclista è sopravvissuto nonostante una brutta frattura alla gamba.