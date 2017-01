"Ferma o sparo": paura per la regina Elisabetta scambiata per un intruso

Giovedì 5 Gennaio 2017, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 14:18

L'anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per l'ultranovantennePrima una brutta influenza l'ha costretta a letto durante le feste e ora ha rischiato di essere colpita con un'arma da fuoco. Una guardia reale ha dichiarato di aver quasi sparato alla sovrana perché scambiandola per un intruso nel giardino di Buckingham Palace.La regina stava passeggiando alle tre di notte, secondo quanto riporta la stampa britannica. "Maledizione,, le stavo per sparare!", avrebbe detto la guardia, e secondo i tabloid la risposta della regina sarebbe stata: "Non c'è alcun problema, la prossima volta le farò prima una squillo così non dovrà spararmi".Nel 2013 un episodio simile era successo anche al principe Andrew, quando venne scambiato per un intruso e venne affrontato da diversi poliziotti armati non appena entrò nei giardini di Buckingham Palace.