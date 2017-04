Fa surf in Australia. Muore 17enne attaccata da uno squalo sotto gli occhi della madre

17yo girl fighting for her life after Wylie Bay shark attack. #esperance pic.twitter.com/kCNdidIXa6 — Caitlyn Rintoul (@caitlynrintoul) 17 aprile 2017

Police and paramedics who were first to respond to yesterday's fatal shark attack in #Esperance have described it as "horrific" @9NewsPerth pic.twitter.com/8FyKFSE2sR — Rebecca Johns (@Rebecca_C_Johns) 18 aprile 2017

Martedì 18 Aprile 2017, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 08:58

Orrore su una popolare spiaggia australiana dove una ragazza di diciassette anni,, Teesh per gli amici, è morta in seguito alle gravi ferite riportate dopo l'attacco di uno squalo. La tragedia è accaduta vicino Esperance in Western Australia, 700 km a sud di Perth.La surfista è stata attaccata da un grande squalo. Portata a riva dal padre che era in acqua con lei, è stata subito soccorsa dai paramedici e ricoverata in condizioni critiche in ospedale, dove è morta poco dopo.Il sergente di polizia Ben Jeffes ha elogiato gli sforzi dei soccorritori. «Le circostanze dell'attacco erano orribili, ma i volontari e i servizi di emergenza sono stati veloci a rispondere. Purtroppo nonostante i loro migliori sforzi, la ragazza è venuta a mancare ieri sera», ha detto alla radio nazionale Abc.La spiaggia di Wylie Bay è stata chiusa e le acque sono pattugliate alla ricerca dello squalo.Due persone sono state uccise da squali in Western Australia lo scorso anno e nel 2014 presso la stessa spiaggia Di Kylie Bay un surfista è sopravvissuto all'attacco di due grandi squali bianchi ma ha perso parte delle due braccia.