Mercoledì 28 Dicembre 2016, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 14:58

Berlino. Gli inquirenti di mezza Europa sono impegnati a ricostruire il mosaico di Anis Amri, che lo ha visto spaziare fra Francia, Italia e Germania prima di compiere l'attentato a Berlino il 19 dicembre. L'estrema mobilità del terrorista ha dato intanto nuovo alimento alle critiche dei populisti in Francia e in Germania all'accordo di Schengen sulla libera circolazione e alla politica di immigrazione.In stretto raccordo fra di loro, le autorità italiane, francesi e tedesche hanno messo insieme parecchi tasselli dell'itinerario del 24enne tunisino prima e dopo la strage. Le immagini della videosorveglianza lo mostrano in sei diverse stazioni: Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Milano Centrale, Sesto San Giovanni. Le mosse partono da Lione e Chamery, in Francia, e proseguono verso Torino. Prima di arrivare nel capoluogo piemontese, Amri si è fermato a Bardonecchia. La successione delle tappe successive è oggetto di accertamenti. A Milano è sbarcato alla stazione centrale, dove è stato ripreso dalle telecamere e le cui immagini sono state diffuse dalla Polizia. A Milano si sarebbe imbarcato su un autobus per Sesto San Giovanni dove poi è stato fermato e ucciso durante controlli di documenti da parte di due poliziotti la notte del 23.Secondo la Digos, Amri sarebbe sceso verso le 19.00 alla stazione di Bardonecchia proveniente con un Tgv da Parigi via Chambery. Poco dopo sarebbe salito su un treno della linea Sfm3 del Servizio Ferroviario Metropolitano, che collega Bardonecchia a Torino Porta Nuova. I video delle telecamere della stazione di Bardonecchia e delle altre stazioni sono al vaglio degli inquirenti che sperano di acquisire tasselli utili all'indagine. Durante la sosta a Torino Porta Nuova, da dove ha continuato la sua fuga verso la Lombardia, Amri non ha probabilmente incontrato nessuno. Per gli inquirenti è questo un punto importante, capire se si trattasse uno scalo obbligato del treno o se sia sceso per incontrarsi con qualcuno. Dall'esame dei filmati si spera di fare luce. Alcune immagini mostrerebbero il tunisino nell'atrio della stazione di Bardonecchia e davanti alle biglietterie automatiche senza che venisse riconosciuto da nessuno.