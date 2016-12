Sabato 31 Dicembre 2016, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 14:48

Sono una delle icone di Londra, tanto che rappresentano uno dei punti di aggregazione tra i più gettonati: fanno da sfondo a foto che vengono poi inviate ad amici e parenti in giro per il mondo ma, soprattutto, ci raccontano in forma pubblicitaria come si sta evolvendo il nostro mondo. Sono i maxischermi di Piccadilly Circus che da decenni illuminano giorno e notte il cuore della città e che, con l’arrivo del nuovo anno, saranno spenti per un lungo lavoro di restauro. Si pronostica che verranno smontati durante il prossimo mese di gennaio lasciando la piazza vuota fino all’autunno. Lo scrive Alessandro Allocca su LondraItalia.com. Per il resto dell'articolo