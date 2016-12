Dirottato a Malta volo libico con 118 persone a bordo: passeggeri liberati. Il pilota: «Volevano atterrare a Roma»

Il dirottatore dell'aereo libico deviato su Malta hanno rilasciato tutte le 118 persone a bordo, e l'allarme è rientrato. Il dirottatore è stato arrestato. Ha 23 anni e ha detto di far parte della tribù Toubou, a sud della Libia: voleva formare un partito pro-Gheddafi, contrariamente a quanto prevede la nuova costituzione libica. A quanto ha riferito il pilota dell'aereo dirottato, Ali Milad, citato dall'account Twitter di "Libyàs channel", i l dirottatore voleva far atterrare l'aereo a Roma.



Il volo dirottato, Afriqiyah Airways A320, era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli. Il dirottatore si chiamerebbero Mussa Shaha e Ahmed Ali, avrebbero intorno ai 30 anni e sarebbero originari della Libia meridionale. Secondo l'emittente satellitare al-Arabiya, a bordo del velivolo ci sarebbero ancora i due piloti. Il dirottatore è uscito dal portellone del velivolo sventolando una bandiera verde della Jamahiriya, simbolo della Libia di Gheddafi. H a dichiarato di essere il leader di un partito pro- Gheddafi chiamato al-Fateh al-Jaded (La nuova conquista). A quanto dice la tv libica 'Libyàs channel', il dirottatore avrebbe spiegato che l'azione aveva l'obiettivo di accendere i riflettori e promuovere il partito.



L'uomo avrebbe chiesto infatti la scarcerazione di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del defunto colonnello libico Muammar Gheddafi. È quanto sostiene in un tweet l'emittente libica 'al-Hadath'. Saif al-Islam, considerato il delfino del colonnello, era stato catturato dai miliziani di Zintan a novembre del 2011, poi processato e condannato a morte per l'uccisione di manifestanti durante le proteste contro suo padre. Saif al-Islam si trova in prigione a Zintan, nella Libia nordoccidentale, come confermato dalle autorità della stessa città lo scorso 8 luglio, smentendo le notizie circolate sulla sua liberazione. Lo ha confermato il presidente della stessa compagnia aerea, Abubaker Elfortia, citato da 'Libyàs Channel'.

